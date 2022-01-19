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У Франківську п'яний "морж" сидів в ополонці 10 хвилин: довелося кликати Нацгвардію

Середа, 19 січня 2022, 16:51
У Франківську п'яний морж сидів в ополонці 10 хвилин: довелося кликати Нацгвардію
Водохреща-2022. Фото: Патрульна поліція

На Водохреща в Івано-Франківську нацгвардійці були вимушені витягувати з річки нетверезого чоловіка, який просидів у воді більше 10 хвилин.

Джерело: місцеве видання "Галка"

Деталі: Подія сталася біля пішохідного моста на Пасічну в Івано-Франківську. Чоловік просидів у воді на річці Бистриця більше 10 хвилин.

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Людей, котрі просили його вийти із водойми, він не слухав, тому очевидці звернулися до нацгвардійців.

Повідомляється, що ті силою витягли чоловіка і передали медикам.

За словами очевидців, він довго не хотів одягатися, а нижня частина його тіла "посиніла".

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У пресслужбі Нацгвардії повідомили, що після того, як чоловіка витягнули з води, гвардійці зрозуміли, що він нетверезий.

Також на його тілі помітили ушкодження: "Місцевий мешканець ішов здійснити ритуал занурення та провалився під лід. Об каміння, що на дні річці, чоловік побив руки, ноги, спину та навіть голову".

19 січня християни східного обряду святкують Водохреще.

Теми: водаІвано-Франківськполіціясвяткування
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