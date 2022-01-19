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Во Франковске пьяный "морж" сидел в проруби 10 минут: пришлось звать Нацгвардию

Среда, 19 января 2022, 16:51
Во Франковске пьяный морж сидел в проруби 10 минут: пришлось звать Нацгвардию
Крещение-2022. Фото: Патрульная полиция

На Крещение в Ивано-Франковске нацгвардейцы были вынуждены вытаскивать из реки нетрезвого мужчину, который просидел в воде более 10 минут.

Источник: местное издание "Галка"

Детали: Событие произошло возле пешеходного моста на Пасечную в Ивано-Франковске. Мужчина сидел в воде на реке Быстрица более 10 минут.

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Людей, которые просили его выйти из водоема, он не слушал, поэтому очевидцы обратились к нацгвардейцам.

Сообщается, что те силой вытащили мужчину и передали медикам.

По словам очевидцев, он долго не хотел одеваться, а нижняя часть его тела "посинела".

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В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что после того, как мужчину вытащили из воды, гвардейцы поняли, что он нетрезв.

Также на его теле заметили повреждения: "Местный житель шел совершить ритуал погружения и провалился под лед. О камни, на дне реке, мужчина побил руки, ноги, спину и даже голову".

19 января христиане восточного обряда празднуют Крещение.

Темы: водаИвано-Франковскполицияпразднования
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