Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Дещо ми знаємо трішки глибше": Зеленський пожартував про розвідку США на зустрічі з Блінкеном

Середа, 19 січня 2022, 17:03
Дещо ми знаємо трішки глибше: Зеленський пожартував про розвідку США на зустрічі з Блінкеном
Зеленський і Блінкен. фото ОП

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США у середу в Києві пожартував про роботу американської розвідки на тлі нарощування військ РФ біля України. 

Відео зустрічі оприлюднив 24 канал, повідомляє "Європейська правда".

"У нас в цілому адженда розмови співпадає. Але, тим не менш, хочеться проговорити деякі речі в деталях. Тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут, на місці. Думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу", - сказав президент.

Реклама:

Блінкен у відповідь пожартував, що "останнє, що вам потрібно - ще один відвідувач, тому що Київ, напевне, найпопулярніший пункт призначення у всьому світі на цей момент".

Блінкен також зазначив, що про візит до України його попросив президент США Джо Байден, щоб підтвердити українцям підтримку, яку надають США Україні, а також "те, що наразі, як ніколи, все залежить від українців і не від кого іншого - вирішити своє майбутнє та майбутнє своєї країни".

Нагадаємо, виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: