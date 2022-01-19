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"Дещо ми знаємо трішки глибше": Зеленський пожартував про розвідку США на зустрічі з Блінкеном

Середа, 19 січня 2022, 18:03
Зеленський і Блінкен. фото ОП

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США у середу в Києві пожартував про роботу американської розвідки на тлі нарощування військ РФ біля України. 

Відео зустрічі оприлюднив 24 канал, повідомляє "Європейська правда".

"У нас в цілому адженда розмови співпадає. Але, тим не менш, хочеться проговорити деякі речі в деталях. Тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут, на місці. Думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу", - сказав президент.

Блінкен у відповідь пожартував, що "останнє, що вам потрібно - ще один відвідувач, тому що Київ, напевне, найпопулярніший пункт призначення у всьому світі на цей момент".

Блінкен також зазначив, що про візит до України його попросив президент США Джо Байден, щоб підтвердити українцям підтримку, яку надають США Україні, а також "те, що наразі, як ніколи, все залежить від українців і не від кого іншого - вирішити своє майбутнє та майбутнє своєї країни".

Нагадаємо, виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

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