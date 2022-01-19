"Кое-что мы знаем немного глубже": Зеленский пошутил о разведке США на встрече с Блинкеном

Президент Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США в среду в Киеве пошутил о работе американской разведки на фоне наращивания войск РФ возле Украины.

Видео встречи обнародовал 24 канал, сообщает "Европейская правда".

"У нас в целом адженда разговора совпадает. Но, тем не менее, хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", - сказал президент.

Блинкен в ответ пошутил, что "последнее, что вам нужно – еще один посетитель, потому что Киев, наверное, самый популярный пункт назначения во всем мире на данный момент".

Блинкен также отметил, что о визите в Украину его попросил президент США Джо Байден, чтобы подтвердить украинцам поддержку, оказываемую США Украине, а также "то, что сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и не от кого другого - решить свое будущее и будущее своей страны".

Напомним, выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

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