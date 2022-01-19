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У 2021 році силовики викрили 300 "мінерів": найчастіше погрожують з пост-СРСР і ОРДЛО

Середа, 19 січня 2022, 17:53
У 2021 році силовики викрили 300 мінерів: найчастіше погрожують з пост-СРСР і ОРДЛО
АРТЕМ ДЕХТЯРЕНКО. ФОТО СБУ

За 2021 рік українські правоохоронці зафіксували понад 1100 неправдивих анонімних повідомлень про мінування, було встановлено особи понад 300 "мінерів". СБУ нагадує, що всіх їх чекає кримінальна відповідальність.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Деталі: За даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень терористичного характеру. Найбільша кількість - стосувалась "мінувань" об’єктів у Києві, Харківській, Запорізькій, Одеській областях, здебільшого із використанням електронної пошти.

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Від початку цього року силовики зафіксували 184 неправдивих повідомлення про готування терористичного акту.

Дехтяренко пояснює, що у кожному випадку обов'язково здійснюється перевірка об’єкта можливого мінування силами органів Нацполіції, з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилось.

Алгоритм пошуку зловмисника залежить від кожного конкретного випадку і включає як оперативні, так і технічні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомлення про мінування/теракти надходять на електронні поштові скриньки СБУ, Національної поліції та безпосередньо об’єктів терористичних посягань.

За словами речника СБУ, зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн (за даними УП - Росія і Білорусь –ред.) або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

У 2021 році було встановлено близько 300 осіб, які здійснили "мінування" за допомогою телефону та електронної пошти.

Пряма мова: "СБУ вкотре нагадує, що "анонімні терористи" будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від  5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторну таку дію – від 7 до 12 років з конфіскацією майна".

Українська правда
Теми: СБУ
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