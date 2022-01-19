У 2021 році силовики викрили 300 "мінерів": найчастіше погрожують з пост-СРСР і ОРДЛО

За 2021 рік українські правоохоронці зафіксували понад 1100 неправдивих анонімних повідомлень про мінування, було встановлено особи понад 300 "мінерів". СБУ нагадує, що всіх їх чекає кримінальна відповідальність.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Деталі: За даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень терористичного характеру. Найбільша кількість - стосувалась "мінувань" об’єктів у Києві, Харківській, Запорізькій, Одеській областях, здебільшого із використанням електронної пошти.

Від початку цього року силовики зафіксували 184 неправдивих повідомлення про готування терористичного акту.

Дехтяренко пояснює, що у кожному випадку обов'язково здійснюється перевірка об’єкта можливого мінування силами органів Нацполіції, з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилось.

Алгоритм пошуку зловмисника залежить від кожного конкретного випадку і включає як оперативні, так і технічні заходи.

Повідомлення про мінування/теракти надходять на електронні поштові скриньки СБУ, Національної поліції та безпосередньо об’єктів терористичних посягань.

За словами речника СБУ, зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн (за даними УП - Росія і Білорусь –ред.) або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

У 2021 році було встановлено близько 300 осіб, які здійснили "мінування" за допомогою телефону та електронної пошти.

Пряма мова: "СБУ вкотре нагадує, що "анонімні терористи" будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторну таку дію – від 7 до 12 років з конфіскацією майна".