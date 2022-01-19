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В 2021 году силовики разоблачили 300 "минеров": чаще всего угрожают из пост-СССР и ОРДЛО

Среда, 19 января 2022, 18:53
АРТЕМ ДЕХТЯРЕНКО. ФОТО СБУ

За 2021 год украинские правоохранители зафиксировали более 1100 ложных анонимных сообщений о минировании, было установлено более 300 "минеров". СБУ напоминает, что всех их ждет уголовная ответственность.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Детали: По данным СБУ, за 2021 год было зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений террористического характера. Наибольшее количество касалось "минирований" объектов в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, в основном с использованием электронной почты.

С начала этого года силовики зафиксировали 184 ложных сообщения о приготовлении террористического акта.

Дехтяренко объясняет, что в каждом случае обязательно проверяется объект возможного минирования силами органов Нацполиции, с проведением эвакуации и обследования на наличие взрывных устройств. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Алгоритм поиска злоумышленника зависит от каждого конкретного случая и включает в себя как оперативные, так и технические мероприятия.

Сообщения о минировании/терактах поступают на электронные почтовые ящики СБУ, Национальной полиции и непосредственно объектов террористических посягательств.

По словам спикера СБУ, злоумышленники пытаются отправлять сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Вместе с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран (по данным УП - Россия и Беларусь – ред.) или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В 2021 году было установлено около 300 человек, совершивших "минирование" с помощью телефона и электронной почты.

Прямая речь: "СБУ раз напоминает, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;

по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое действие – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: СБУ


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