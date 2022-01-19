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Чоловік потонув під час купання на Київщині

Середа, 19 січня 2022, 18:59
Чоловік потонув під час купання на Київщині
усі фото поліції

У селі Крушинка на Київщині потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі.

Джерело: поліція Фастівщини

Деталі: На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо - оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно- рятувальних робіт.

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Правоохоронці встановили, що загиблим є 52 -річний мешканець району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16:00.

Після встановлення усіх обставин правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

 

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Українська правда
Теми: Київська областьсвяткування
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