Чоловік потонув під час купання на Київщині

У селі Крушинка на Київщині потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі.

Джерело: поліція Фастівщини

Деталі: На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо - оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно- рятувальних робіт.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 52 -річний мешканець району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16:00.

Після встановлення усіх обставин правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.