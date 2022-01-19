Чоловік потонув під час купання на Київщині
Середа, 19 січня 2022, 19:59
У селі Крушинка на Київщині потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі.
Джерело: поліція Фастівщини
Деталі: На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо - оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно- рятувальних робіт.
Правоохоронці встановили, що загиблим є 52 -річний мешканець району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16:00.
Після встановлення усіх обставин правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Українська правда