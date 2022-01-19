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Мужчина утонул во время купания в Киевской области

Среда, 19 января 2022, 19:59
все фото полиции

В селе Крушинка Киевской области утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели.

Источник: полиция Фастовщины

Детали: На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно – оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ.

Правоохранители установили, что погибшим является 52-летний житель района. Тело мужчины обнаружили водолазы около 16:00.

После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

 

Украинская правда
Темы: Киевская областьпразднования


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