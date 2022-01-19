Мужчина утонул во время купания в Киевской области
Среда, 19 января 2022, 18:59
В селе Крушинка Киевской области утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели.
Источник: полиция Фастовщины
Детали: На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно – оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ.
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Правоохранители установили, что погибшим является 52-летний житель района. Тело мужчины обнаружили водолазы около 16:00.
После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
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Украинская правда