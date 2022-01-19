Прем’єр Латвії: реальна загроза, яку відчули у Кремлі - це поширення демократії з України на Росію

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш, говорячи про нинішню напругу між Заходом і Росією, зауважив, що реальною загрозою для Росії Владіміра Путіна є поширення на неї демократії з України, і саме тому РФ почала агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку він висловив у Варшаві після зустрічі з польським колегою Матеушом Моравецьким. Російська загроза була центральною темою у їхній пресконференції.

За його словами, реальна загроза, яку побачили у Кремлі - це в першу чергу поширення на Росію руху за демократизацію.

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"Демократія "заражає", це приваблива ідея, коли люди, а не автократи, вирішують, хто має бути при владі і в якому напрямку буде рухатися країна. Ми у Латвії добре знаємо це, і Польща добре знає ціну демократії - тому що жили у системі, коли люди не мали можливості обирати… Українці теж обрали цей шлях і зараз визначають свою долю, своє майбутнє без вказівок ззовні.

Це та загроза, яку у Кремлі справді відчули, і саме тому Росія намагається дестабілізувати Україну", - зазначив Криш’яніс Каріньш.

Він у своєму виступі зауважив, що певною мірою можна говорити, що Росія вже почала атаку і на Європу - використовуючи поставки газу як важіль впливу, і європейським країнам час задуматись, як ставати менш залежними від російських енергоресурсів.

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Раніше Каріньш заявив, що вважає війну Росії з НАТО практично немислимою, тому що це означало би воєнний конфлікт глобального масштабу і це найгірший сценарій.

Він наголосив також, що Росія не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до її складу та де Альянс може розміщувати війська.