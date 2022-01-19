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Премьер Латвии: реальная угроза для Кремля – распространение демократии из Украины на Россию

Среда, 19 января 2022, 19:14
Премьер Латвии: реальная угроза для Кремля – распространение демократии из Украины на Россию
Премьер Латвии Крышьянис Кариньш. Фото: Getty Images

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, говоря о нынешнем напряжении между Западом и Россией, отметил, что реальной угрозой для России Владимира Путина является распространение демократических идей из Украины, и именно поэтому РФ начала агрессию.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение он высказал в Варшаве после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким. Российская угроза являлась центральной темой в их пресс-конференции.

По его словам, реальная угроза, которая спровоцировала Кремль на агрессию против Украины – это в первую очередь распространение на Россию движения за демократизацию.

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"Демократия "заражает", это заманчивая идея, когда люди, а не автократы, решают, кто должен быть у власти и в каком направлении будет двигаться страна. Мы в Латвии хорошо знаем это, и Польша хорошо знает цену демократии – потому что жили в системе, когда у людей не было возможности выбирать… Украинцы тоже выбрали этот путь и сейчас определяют свою судьбу, свое будущее без указаний извне.

Это та угроза, которую в Кремле действительно ощутили, и именно поэтому Россия пытается дестабилизировать Украину", - отметил Кришьянис Кариньш.

Он в своем выступлении отметил, что в определенной степени можно говорить, что Россия уже начала атаку и на Европу – используя поставки газа как рычаг влияния, и европейским странам пора задуматься, как становиться менее зависимыми от российских энергоресурсов.

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Ранее Кариньш заявил, что считает войну России с НАТО практически немыслимой, потому что это означало бы военный конфликт глобального масштаба и это худший сценарий.

Он подчеркнул также, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав и где Альянс может размещать войска.

Темы: ЛатвияРосcиявойнаЕСУкраина
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