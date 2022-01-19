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Прокуратура Берліна веде розслідування щодо всього правління німецьких "Зелених"

Середа, 19 січня 2022, 19:51
Прокуратура Берліна веде розслідування щодо всього правління німецьких Зелених
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) і співголова партії Зелених Роберт Габек (праворуч). Фото: Getty Images

Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів федерального виконавчого комітету німецьких "Зелених", у тому числі співлідерів партії Анналени Бербок, глави МЗС, та міністра економіки Роберта Габека.

Як пише "Європейська правда", про це першими повідомила Der Spiegel з посиланням на джерела, а далі Tagesspiegel отримали підтвердження від речника "Зелених".

Йдеться про можливо незаконні "ковідні" бонусні виплати у розмірі по 1500 євро з партійних коштів на користь кожного з них у 2020 році. Під питанням - чи могло правління партії затверджувати бонус самим собі. 

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"Федеральний виконавчий комітет є найвищим виконавчим органом, тож легітимно, щоб він ухвалював такі рішення", - прокоментував речник "Зелених". Кошти після того повернули. 

"Зеленим" і раніше доводилося виправдовуватися через бонусні виплати, ще під час кампанії перед федеральними виборами. Бербок також довелося визнати, що вона із затримкою повідомила про додаткові доходи у 2018-2020 роках. 

Окрім Бербок і Габека, у розслідуванні фігурують двоє заступників лідерів - Рікарда Ланг та Джаміла Шафер, федеральний керуючий директор Міхаель Кельнер та відповідальний за фінанси Марк Урбатш. Усі крім останнього зараз є депутатами Бундестагу. 

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Речник "Зелених" у коментарі Tagesspiegel сказав, що члени правління повною мірою співпрацюють з прокуратурою для швидкого і повного з’ясування фактів.

Теми: НімеччинаМЗСкорупціякоаліція
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