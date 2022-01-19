Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура Берліна веде розслідування щодо всього правління німецьких "Зелених"

Середа, 19 січня 2022, 20:51
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) і співголова партії Зелених Роберт Габек (праворуч). Фото: Getty Images

Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів федерального виконавчого комітету німецьких "Зелених", у тому числі співлідерів партії Анналени Бербок, глави МЗС, та міністра економіки Роберта Габека.

Як пише "Європейська правда", про це першими повідомила Der Spiegel з посиланням на джерела, а далі Tagesspiegel отримали підтвердження від речника "Зелених".

Йдеться про можливо незаконні "ковідні" бонусні виплати у розмірі по 1500 євро з партійних коштів на користь кожного з них у 2020 році. Під питанням - чи могло правління партії затверджувати бонус самим собі. 

"Федеральний виконавчий комітет є найвищим виконавчим органом, тож легітимно, щоб він ухвалював такі рішення", - прокоментував речник "Зелених". Кошти після того повернули. 

"Зеленим" і раніше доводилося виправдовуватися через бонусні виплати, ще під час кампанії перед федеральними виборами. Бербок також довелося визнати, що вона із затримкою повідомила про додаткові доходи у 2018-2020 роках. 

Окрім Бербок і Габека, у розслідуванні фігурують двоє заступників лідерів - Рікарда Ланг та Джаміла Шафер, федеральний керуючий директор Міхаель Кельнер та відповідальний за фінанси Марк Урбатш. Усі крім останнього зараз є депутатами Бундестагу. 

Речник "Зелених" у коментарі Tagesspiegel сказав, що члени правління повною мірою співпрацюють з прокуратурою для швидкого і повного з’ясування фактів.

Теми: НімеччинаМЗСкорупціякоаліція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає

Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців

фото, відеоДо "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

інфографікаБільше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну

Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ

Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

Усі новини...
Німеччина
Меркель запропонували високу посаду в ООН
Бербок і Лавров посперечалися через заблокований у Німеччині телеканал RT
Новини 18 січня: візит держсекретаря США в Україну, зброя від Великої Британії
Останні новини
20:13
У разі вторгнення Росії спрацює система оповіщення – обіцяє секретар РНБО
20:11
У НАТО не ухвалювали рішень про вивезення свого персоналу з України
20:05
Атака на держсайти: у всіх відомствах хочуть створити посаду офіцера з кіберзахисту
20:00
Шмигаль: Загроз функціонуванню економіки немає, не потрібно панікувати
19:51
Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобілі: що прийшло в Білорусь на "навчання"
19:47
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
19:45
Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше
19:41
Депутатів просять відхилити законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім"
19:29
Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає
Усі новини...