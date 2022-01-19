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Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении всего правления немецких "Зеленых"

Среда, 19 января 2022, 20:51
Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и сопредседатель партии зеленых Роберт Хабэк. Фото: Getty Images

Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении членов федерального исполнительного комитета немецких "Зеленых", в том числе солидеров партии Анналены Бербок, главы МИД, и министра экономики Роберта Габека.

Как пишет "Европейская правда", об этом первым сообщила Der Spiegel со ссылкой на источники, а далее Tagesspiegel получили подтверждение от пресс-секретаря"Зеленых".

Речь идет о возможно незаконных "ковидных" бонусных выплатах в размере по 1500 евро с партийных средств в пользу каждого из них в 2020 году. Под вопросом – могло ли правление партии утверждать бонус самим себе.

"Федеральный исполнительный комитет является высшим исполнительным органом, поэтому легитимно, чтобы он принимал такие решения", - прокомментировал представитель "Зеленых". Средства после этого вернули.

"Зеленым" и ранее приходилось оправдываться из-за бонусных выплат, еще во время кампании перед федеральными выборами. Бербок пришлось также признать, что она с задержкой сообщила о дополнительных доходах в 2018-2020 годах.

Кроме Бербок и Габека, в расследовании фигурируют два заместителя лидеров - Рикард Ланг и Джамил Шафер, федеральный управляющий директор Михаэль Кельнер и ответственный за финансы Марк Урбатш. Все, кроме последнего, сейчас являются депутатами Бундестага.

Спикер "Зеленых" в комментарии Tagesspiegel сказал, что члены правления в полной мере сотрудничают с прокуратурой для быстрого и полного выяснения фактов.

Темы: ГерманияМИДкоррупциякоалиция


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