Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень та жодної госпіталізації у перший день року

За добу 1 січня зафіксували ще 1 863 випадки коронавірусної хвороби, 98 хворих померли.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 1,8 тис. нових виявлених заражених 108 дітей, а медпрацівників – 12.

Реклама:

Також минулої доби не було госпіталізовано жодного українця з ковідом, а одужало 2 259 осіб.

Водночас хвороба забрала життя 98 людей. За весь час пандемії в Україні офіційно летальних випадків вже 96 187.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

31 грудня в Україні було зафіксовано 5 026 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 1 554 особи, 190 хворих померли й 6 073 – одужали.

Голова ВООЗ заявив, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу за умови, що країнам вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП