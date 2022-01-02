Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль знову засудив марш до дня народження Бандери

Неділя, 2 січня 2022, 11:06
Ізраїль знову засудив марш до дня народження Бандери
Смолоскипна хода до дня народження Бандери у Києві 1 січня, фото Дмитра Ларіна, УП

Центром Києва 1 січня пройшов традиційний смолоскипний марш до дня народження Степана Бандери, Ізраїль засудив цю акцію.

Джерело: посольство Ізраїлю у Twitter

Деталі: В українській столиці у суботу громадяни організували масову ходу зі смолоскипами, присвячену 113-му дню народження провідника. Загалом заходи 1 січня в день народження Бандери відбулися у 20 регіонах України.

Реклама:

Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що засуджує марш та вимагає розслідування "антисемітських проявів, які мали місце під час маршу".

Водночас варто зауважити, що очільник МЗС Ізраїлю Яір Лапід днями розповів, що тісно спілкується з міністром зовнішніх справ РФ Сергієм Лавровим і обговорює з ним зміцнення відносин двох країн. В інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ" він назвав "одним із найбільш значущих і важливих партнерів" Ізраїлю саме Росію, яка теж різко негативно сприймає шанобливе ставлення українців до Степана Бандери.

Дослівно: "Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Рік тому ізраїльська дипломатія також засуджувала традиційну січневу ходу на честь Бандери.

Знати більше: Степан Бандера у німецьких тюрмах і концтаборах

"Я приймаю вирок смерті". Як КГБ вбив Степана Бандеру

Українська правда
Теми: ІзраїльБандераУкраїнадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Ізраїль
Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол
Українські біженці в Ізраїлі отримуватимуть безкоштовну меддопомогу до кінця року 
Починали із заводів, схованих під кібуцами: як Ізраїль став військовою наддержавою
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: