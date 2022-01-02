Ізраїль знову засудив марш до дня народження Бандери

Центром Києва 1 січня пройшов традиційний смолоскипний марш до дня народження Степана Бандери, Ізраїль засудив цю акцію.

Джерело: посольство Ізраїлю у Twitter

Деталі: В українській столиці у суботу громадяни організували масову ходу зі смолоскипами, присвячену 113-му дню народження провідника. Загалом заходи 1 січня в день народження Бандери відбулися у 20 регіонах України.

Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що засуджує марш та вимагає розслідування "антисемітських проявів, які мали місце під час маршу".

Водночас варто зауважити, що очільник МЗС Ізраїлю Яір Лапід днями розповів, що тісно спілкується з міністром зовнішніх справ РФ Сергієм Лавровим і обговорює з ним зміцнення відносин двох країн. В інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ" він назвав "одним із найбільш значущих і важливих партнерів" Ізраїлю саме Росію, яка теж різко негативно сприймає шанобливе ставлення українців до Степана Бандери.

Дослівно: "Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні".

Нагадаємо:

Рік тому ізраїльська дипломатія також засуджувала традиційну січневу ходу на честь Бандери.

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