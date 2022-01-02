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Померла жінка, яку на переході збив підліток

Неділя, 2 січня 2022, 14:29
Скрін з відео з місця ДТП

У Луцьку померла жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.

Джерело: депутат Луцької міськради Роман Кравчук у Facebook

Деталі: 12 грудня на проспекті Соборності в Луцьку неповнолітній, що був за кермом Renault Megane та тікав від патрульних, рухаючись на червоне світло в’їхав у натовп пішоходів, після чого врізався у дерево.

Момент наїзду на пішоходів, що переходять дорогу на зелене світло
Момент наїзду на пішоходів, що переходять дорогу на зелене світло
Скрін з відео

Внаслідок ДТП серйозно постраждала 39-річна жінка та її 5-річний син, їх доправили до реанімаційного відділення обласної лікарні. Ще четверо жінок тоді отримали забої та переломи.

Депутат Луцької міськради Кравчук повідомив, що в ніч на 2 січня 39-річна жінка померла.

Пряма мова: "39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, на жаль сьогодні вночі померла".

Нагадаємо:

  • Суд обрав неповнолітньому водієві, який спричинив ДТП у Луцьку 12 грудня, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Українська правда
Теми: ДТП


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