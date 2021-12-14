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Неповнолітньому водієві, що влаштував ДТП у Луцьку, обрали запобіжний захід 

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:44
Понівечена автівка на місці ДТП. Фото: патрульна поліція Луцька

Суд у Волинській області обрав неповнолітньому водієві, який спричинив ДТП у Луцьку 12 грудня, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: повідомлення Національної поліції у Волинській області

Деталі: Запобіжний захід обрали в Луцькому міськрайонному суді.

Двоє постраждалих у ДТП – 39-річна жінка та її 5-річний син досі перебувають у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Ще четверо жінок отримали забої та переломи.

Що було раніше: 12 грудня на проспекті Соборності в Луцьку автівка Renault Megane в’їхала у натовп пішоходів та зіткнулася з деревом. Водій із пасажирами намагалися втекти, але їх відразу затримали на місці небайдужі громадяни та поліцейські. Пізніше в поліції повідомили, що водій із друзями-пасажирами виявилися неповнолітніми. Погоню від поліції пасажири знімали на відео в прямому ефірі під музику.

Українська правда
Теми: ДТПВолинська областьЛуцькполіція


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