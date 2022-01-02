РФ хоче, щоб США допомогли "засватати" Україні ватажків ОРДЛО як переговорників

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко пригрозив, що перспективи відновлення миру на Донбасі "віддаляються на невизначений термін". Таким чином Росія реагує на категоричну відмову України вести прямі переговори з маріонетковими режимами фейкових республік.

Джерело: Андрій Руденко в інтерв'ю ТАСС

Деталі: Представник російського зовнішньополітичного відомства зізнався – Кремль розраховує, що США "вплинуть" на непорушну позицію України, і Київ все ж погодиться сісти за стіл переговорів із "Л/ДНР".

Пряма мова: "Відкритим залишається питання, як просуватися у напрямку повного виконання підтриманих Вашингтоном мінських угод на тлі категоричної відмови України від імплементації їхнього іншого наріжного каменю – підтримання прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом.

Очевидно, що спроби оминути цю вимогу, у тому числі за рахунок оголошення Росії стороною конфлікту, приписування їй певних зобов'язань за мінськими домовленостями, ніяк ними не передбачених, ще більше заганяють ситуацію у безвихідь. Тим самим на невизначений термін віддаляються перспективи відновлення миру (у Луганській та Донецькій областях – УП)".

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