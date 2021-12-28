ЗМІ: У Білому домі назвали дату перемовин з Росією, на яких обговорять Україну

10 січня CША та Росія вестимуть переговори щодо "напруги навколо України" та контролю над ядерним озброєнням.

Джерело: представник служби національної безпеки Білого дому у AFP

Деталі: Представник сказав, що " Штати сподіваються на співпрацю з Росією".

Потім очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та регіональний орган безпеки ОБСЄ, до якого входять США, зустрінуться 13 січня.

Що передувало: 27 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що переговори зі Штатами на тему так званих "гарантій безпеки" (вимоги Москви нерозширення Північноатлантичного Альянсу) відбудуться напередодні саміту Росія-НАТО 12 січня.