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ЗМІ: У Білому домі назвали дату перемовин з Росією, на яких обговорять Україну

Вівторок, 28 грудня 2021, 03:51
ЗМІ: У Білому домі назвали дату перемовин з Росією, на яких обговорять Україну
ФОТО: GETTY IMAGES

10 січня CША та Росія вестимуть переговори щодо "напруги навколо України" та  контролю над ядерним озброєнням.

Джерело: представник служби національної безпеки Білого дому у AFP

Деталі: Представник сказав, що " Штати сподіваються на співпрацю з Росією".

Потім очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та регіональний орган безпеки ОБСЄ, до якого входять США, зустрінуться 13 січня.

Що передувало: 27 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що переговори зі Штатами на тему так званих "гарантій безпеки" (вимоги Москви нерозширення Північноатлантичного Альянсу) відбудуться напередодні саміту Росія-НАТО 12 січня.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАРосія
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