Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Зеленського розповіли, коли відбудеться розмова з Байденом

Неділя, 2 січня 2022, 17:31
У Зеленського розповіли, коли відбудеться розмова з Байденом
колаж УП

Телефонна розмова президента Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться у неділю після 22 години за київським часом.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у Facebook

Дослівно: "Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом".

Реклама:

Що передувало: 31 грудня в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 2 січня. Зеленський підтвердив заплановану розмову у соцмережі. Конкретний час не називався.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин. Серед іншого обговорювалося загострення навколо України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Останні новини
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
Усі новини...
Реклама: