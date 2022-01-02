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У Зеленського розповіли, коли відбудеться розмова з Байденом

Неділя, 2 січня 2022, 18:31
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Телефонна розмова президента Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться у неділю після 22 години за київським часом.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у Facebook

Дослівно: "Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом".

Що передувало: 31 грудня в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 2 січня. Зеленський підтвердив заплановану розмову у соцмережі. Конкретний час не називався.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин. Серед іншого обговорювалося загострення навколо України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден


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