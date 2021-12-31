Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден поговорить із Зеленським у неділю

П'ятниця, 31 грудня 2021, 19:48
Байден поговорить із Зеленським у неділю
колаж УП

Президент США Джо Байден планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським у неділю 2 січня.

Джерело: Reuters з посиланням на представника Білого дому, Зеленський у Twitter

Деталі: "Українська правда" звернулася за підтвердженням інформації до пресслужби президента України, але там лише порадили "стежити за твіттером глави держави".

Оновлено: Зеленський підтвердив заплановану розмову у соцмережі.

Пряма мова: "Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером –США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з паном Байденом щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі".

Що передувало: 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин.

Серед іншого обговорювалося загострення навколо України.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: