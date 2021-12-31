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Байден поговорить із Зеленським у неділю

П'ятниця, 31 грудня 2021, 20:48
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Президент США Джо Байден планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським у неділю 2 січня.

Джерело: Reuters з посиланням на представника Білого дому, Зеленський у Twitter

Деталі: "Українська правда" звернулася за підтвердженням інформації до пресслужби президента України, але там лише порадили "стежити за твіттером глави держави".

Оновлено: Зеленський підтвердив заплановану розмову у соцмережі.

Пряма мова: "Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером –США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з паном Байденом щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі".

Що передувало: 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин.

Серед іншого обговорювалося загострення навколо України.



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