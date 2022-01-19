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"Північний потік-2" є важелем впливу на Росію – Блінкен

Середа, 19 січня 2022, 23:52
Північний потік-2 є важелем впливу на Росію – Блінкен
Блінкен, фото: Getty Іmages

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" є важелем впливу на Росію.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю "Голосу Америки", цитує Укрінформ

Деталі: Блінкен зазначив, що США продовжують виступати проти газопроводу, оскільки, на їхню думку, ПП-2 фактично підриває енергетичну безпеку Європи.

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Держсекретар США додав, що газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні, зокрема дає Росії можливість не використовувати наявний трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.

Блінкен нагадав, що газопровід фактично збудовано, але не введено в експлуатацію.

"На думку радника з національної безпеки Джейка Саллівана, зараз цей трубопровід є для нас таким самим, якщо не більшим, важелем, як і для Росії. Тому що ідея про те, що якщо Росія відновить агресію проти України, газ піде цим трубопроводом, дуже, дуже малоймовірна. Так, це цікавий фактор, щоб побачити, чи впливає він на мислення Росії, коли вона вирішує, що робити", – сказав Блінкен.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість, що Україна зараз достатньо сильна, щоб гідно пройти нинішній складний період, а українцям найважливіше не піддатися на спроби Кремля сіяти паніку та розхитувати ситуацію зсередини. 

Теми: Північний потік-2США
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