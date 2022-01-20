Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Північний потік-2" є важелем впливу на Росію – Блінкен

Четвер, 20 січня 2022, 00:52
Блінкен, фото: Getty Іmages

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" є важелем впливу на Росію.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю "Голосу Америки", цитує Укрінформ

Деталі: Блінкен зазначив, що США продовжують виступати проти газопроводу, оскільки, на їхню думку, ПП-2 фактично підриває енергетичну безпеку Європи.

Держсекретар США додав, що газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні, зокрема дає Росії можливість не використовувати наявний трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.

Блінкен нагадав, що газопровід фактично збудовано, але не введено в експлуатацію.

"На думку радника з національної безпеки Джейка Саллівана, зараз цей трубопровід є для нас таким самим, якщо не більшим, важелем, як і для Росії. Тому що ідея про те, що якщо Росія відновить агресію проти України, газ піде цим трубопроводом, дуже, дуже малоймовірна. Так, це цікавий фактор, щоб побачити, чи впливає він на мислення Росії, коли вона вирішує, що робити", – сказав Блінкен.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість, що Україна зараз достатньо сильна, щоб гідно пройти нинішній складний період, а українцям найважливіше не піддатися на спроби Кремля сіяти паніку та розхитувати ситуацію зсередини. 

Теми: Північний потік-2США
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає

Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців

фото, відеоДо "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

інфографікаБільше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну

Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ

Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

Усі новини...
Північний потік-2
У "Нафтогазі" впевнені, що сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до наступної осені
Канцлер Німеччини не виключив зупинку "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну
Глава МЗС Німеччини допустила заходи проти "Північного потоку-2" у разі подальшої агресії РФ
Останні новини
20:13
У разі вторгнення Росії спрацює система оповіщення – обіцяє секретар РНБО
20:11
У НАТО не ухвалювали рішень про вивезення свого персоналу з України
20:05
Атака на держсайти: у всіх відомствах хочуть створити посаду офіцера з кіберзахисту
20:00
Шмигаль: Загроз функціонуванню економіки немає, не потрібно панікувати
19:51
Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобілі: що прийшло в Білорусь на "навчання"
19:47
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
19:45
Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше
19:41
Депутатів просять відхилити законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім"
19:29
Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає
Усі новини...