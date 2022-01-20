Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию – Блинкен

Четверг, 20 января 2022, 00:52
Блинкен, фото: Getty Іmages

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию.

Источник: Блинкен в интервью "Голосу Америки", цитирует Укринформ

Детали: Блинкен отметил, что США продолжают выступать против газопровода, поскольку, по их мнению, СП-2 фактически подрывает энергетическую безопасность Европы.

Госсекретарь США добавил, что газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине, в частности дает России возможность не использовать имеющийся трубопровод через Украину, что приведет к крупным транзитным сборам для Украины.

Блинкен напомнил, что газопровод фактически построен, но не введен в эксплуатацию.

"По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас этот трубопровод является для нас таким же, если не большим, рычагом, как и для России. Потому что идея о том, что если Россия возобновит агрессию против Украины, газ пойдет по этому трубопроводу, очень, очень маловероятна. Да, это интересный фактор, чтобы увидеть, влияет ли он на мышление России, когда она решает, что делать", – сказал Блинкен.

Напомним: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина сейчас достаточно сильна, чтобы достойно пройти нынешний сложный период, а украинцам важнее всего не поддаться попыткам Кремля сеять панику и расшатывать ситуацию изнутри.

Темы: Северный поток-2США


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Северный поток-2
В "Нафтогазе" уверены, что сертификация "Северного потока-2" затянется до следующей осени
Канцлер Германии не исключил остановку "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину
Глава МИД Германии допустил меры против "Северного потока-2" в случае последующей агрессии РФ
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
Все новости...