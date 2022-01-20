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ВООЗ рекомендує країнам не забороняти міжнародні подорожі через "омікрон"

Четвер, 20 січня 2022, 00:51
ВООЗ рекомендує країнам не забороняти міжнародні подорожі через омікрон
фото: Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров'я радить державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, оскільки ця міра запобігання поширення штаму "омікрон" є неефективною.

Джерело: ВООЗ, Liga.net

Деталі: Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ рекомендує країнам відмовитися від обмежень на поїздки, оскільки вони завдають шкоди економіці держав, але при тому не забезпечують припинення поширення вірусу.

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Дослівно ВООЗ: "Обмеження на подорожі… демонструє неефективність таких заходів…"

Деталі: У ВООЗ наголошують, що запобіжні заходи повинні "ґрунтуватися на оцінці ризиків та не допускати фінансового тягаря для осіб, які здійснюють міжнародні поїздки".

Комітет також рекомендує не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок як головної умови їх здійснення, враховуючи обмежений глобальний доступ та несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу.

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"Країнам варто розглянути ризик-орієнтований підхід до полегшення міжнародних поїздок шляхом скасування або зміни заходів, таких як вимоги щодо тестування та/або карантину, коли це доречно, відповідно до керівництва ВООЗ", – йдеться у повідомленні.

Теми: Омікронохорона здоров'я
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