ВООЗ рекомендує країнам не забороняти міжнародні подорожі через "омікрон"

Всесвітня організація охорони здоров'я радить державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, оскільки ця міра запобігання поширення штаму "омікрон" є неефективною.

Джерело: ВООЗ, Liga.net

Деталі: Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ рекомендує країнам відмовитися від обмежень на поїздки, оскільки вони завдають шкоди економіці держав, але при тому не забезпечують припинення поширення вірусу.

Дослівно ВООЗ: "Обмеження на подорожі… демонструє неефективність таких заходів…"

Деталі: У ВООЗ наголошують, що запобіжні заходи повинні "ґрунтуватися на оцінці ризиків та не допускати фінансового тягаря для осіб, які здійснюють міжнародні поїздки".

Комітет також рекомендує не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок як головної умови їх здійснення, враховуючи обмежений глобальний доступ та несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу.

"Країнам варто розглянути ризик-орієнтований підхід до полегшення міжнародних поїздок шляхом скасування або зміни заходів, таких як вимоги щодо тестування та/або карантину, коли це доречно, відповідно до керівництва ВООЗ", – йдеться у повідомленні.