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ВОЗ рекомендует странам не запрещать международные путешествия из-за "омикрона"

Четверг, 20 января 2022, 01:51
фото: Getty Images

Всемирная организация здравоохранения советует государствам отменить или ослабить ограничения на международные путешествия, поскольку эта мера предотвращения распространения штамма "омикрон" неэффективна.

Источник: ВОЗ, Liga.net

Детали: Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендует странам отказаться от ограничений на поездки, поскольку они наносят ущерб экономике государств, но при этом не обеспечивают прекращения распространения вируса.

Дословно ВОЗ: "Ограничения на путешествия… демонстрируют неэффективность таких мероприятий…"

Детали: В ВОЗ отмечают, что меры предосторожности должны "основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для лиц, совершающих международные поездки".

Комитет также рекомендует не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок как главного условия их осуществления с учетом ограниченного глобального доступа и несправедливого распределения вакцин от коронавируса.

"Странам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, согласно руководству ВОЗ", - говорится в сообщении.

Темы: Омикронздравоохранение


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