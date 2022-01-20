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В Івано-Франківській області виявили штам "омікрон"

Четвер, 20 січня 2022, 02:50
фото: Getty Images

За результатами тестування "Центру громадського здоров’я МОЗ України", в Івано-Франківській області зафіксували штам "омікрон".

Джерело: головний санітарний лікар Франківщини Руслан Савчук у facebook

Дослівно: "Щойно, із "Центру громадського здоров’я МОЗ України" отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2.

В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30-и направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta у 13-и зразках виявлено штам Omicron".

Деталі: За словами Савчука, у хворих на "омікрон" найчастіше спостерігають:

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втому (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).

"Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні", – зазначив Савчук.

Нагадаємо: 18 грудня В Україні виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьОмікронкоронавірус
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