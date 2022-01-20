В Івано-Франківській області виявили штам "омікрон"
За результатами тестування "Центру громадського здоров’я МОЗ України", в Івано-Франківській області зафіксували штам "омікрон".
Джерело: головний санітарний лікар Франківщини Руслан Савчук у facebook
Дослівно: "Щойно, із "Центру громадського здоров’я МОЗ України" отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2.
В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30-и направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta у 13-и зразках виявлено штам Omicron".
Деталі: За словами Савчука, у хворих на "омікрон" найчастіше спостерігають:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
"Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні", – зазначив Савчук.
Нагадаємо: 18 грудня В Україні виявили штам коронавірусу "Омікрон".