В Ивано-Франковской области обнаружили штамм "омикрон"
По результатам тестирования "Центра общественного здоровья Минздрава Украины", в Ивано-Франковской области зафиксировали штамм "омикрон".
Источник: главный санитарный врач Франковщины Руслан Савчук в facebook
Дословно: "Только что из "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" получили результаты тестирования носоглоточных смывов, которые мы направляли для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2.
В результате проведенных молекулярно-генетических исследований в 30-и направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Delta в 13-ти образцах обнаружен штамм Omicron".
Детали: По словам Савчука, у больных "омикроном" чаще всего наблюдают:
- насморк (73%);
- головные боли (67,5%);
- усталость (63,5);
- чихание (60%);
- боли в горле (59,6%).
"В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине", – отметил Савчук.
Напомним: 18 декабря в Украине обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".