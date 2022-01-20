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В Ивано-Франковской области обнаружили штамм "омикрон"

Четверг, 20 января 2022, 02:50
фото: Getty Images

По результатам тестирования "Центра общественного здоровья Минздрава Украины", в Ивано-Франковской области зафиксировали штамм "омикрон".

Источник: главный санитарный врач Франковщины Руслан Савчук в facebook

Дословно: "Только что из "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" получили результаты тестирования носоглоточных смывов, которые мы направляли для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2.

В результате проведенных молекулярно-генетических исследований в 30-и направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Delta в 13-ти образцах обнаружен штамм Omicron".

Детали: По словам Савчука, у больных "омикроном" чаще всего наблюдают:

  • насморк (73%);
  • головные боли (67,5%);
  • усталость (63,5);
  • чихание (60%);
  • боли в горле (59,6%).

"В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине", – отметил Савчук.

Напомним: 18 декабря в Украине обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьОмикронкоронавирус


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