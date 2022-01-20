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Новий уряд Чехії скасував обов’язкову вакцинацію проти Covid

Четвер, 20 січня 2022, 04:47
фото: МОЗ

Новий уряд Чехії у середу відхилив указ попереднього уряду, який зобов’язував людей похилого віку і окремих професій робити щеплення від коронавірусу.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Попередній уряд, очольований прем’єр-міністром Андреєм Бабішем, на початку грудня видав указ, згідно з яким була обов’язковою вакцинація для людей віком 60 років і старше, а також для медичного персоналу, поліцейських, пожежників і студентів-медиків.

Він мав набути чинності в березні.

Але пізніше у грудні на зміну уряду Бабіша прийшов новий, який очолов Петро Фіала.

"Ми домовилися, що вакцинація проти COVID-19 не буде обов’язковою", – сказав Фіала.

Рішення нового уряду було прийняте, оскільки Чехія стикається зі сплеском захворюваності на коронавірус, спричиненим варіантом "омікрон".

Нагадаємо: Наприкінці грудня президент Чехії Мілош Земан висловився за запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

Теми: ЧехіяОмікронвакцинація
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