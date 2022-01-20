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Новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию против Covid

Четверг, 20 января 2022, 04:47
фото: МЗ

Новое правительство Чехии в среду отклонило указ предыдущего правительства, который обязывал пожилых людей и отдельных профессий делать прививки от коронавируса.

Источник: The Associated Press

Детали: Предыдущее правительство, возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем, в начале декабря издало указ, согласно которому была обязательной вакцинация для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков.

Он должен был вступить в силу в марте.

Но позже в декабре на смену правительству Бабиша пришло новое, возглавляемое Петром Фиалой.

"Мы договорились, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной", – сказал Фиал.

Решение нового правительства было принято, поскольку Чехия сталкивается со всплеском заболеваемости коронавирусом, вызванной вариантом "омикрон".

Напомним: Президент Чехии Милош Земан высказался за введение обязательной вакцинации от коронавируса.

Темы: ЧехияОмикронвакцинация


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