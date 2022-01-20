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Знову різкий стрибок: майже 18,5 тисяч хворих на Covid за добу, 11% – діти

Четвер, 20 січня 2022, 07:28
Знову різкий стрибок: майже 18,5 тисяч хворих на Covid за добу, 11% – діти
Динаміка захворюваності й смертності. дашборд УП

За добу 19 січня в Україні виявили 18 479 випадків коронавірусної хвороби і 131 летальний випадок Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Госпіталізували в цю середу 2 151 особу, одужали 4 446 осіб.

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Серед нових хворих – 2044 дитини (це 11% від загальної кількості) та 492 медпрацівники.

Найгірша ситуація з захворюваністю в Івано-Франківській області (2777 випадків за добу), а також у Львівській області (1440) та Києві (1409), Тернопільській (1145) та Сумській (1137) областях. 

Смертельних випадків найбільше зареєстрували у Харківській області (16), у Дніпропетровській області та в Києві (по 12). 

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За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 799 382 рази. Зафіксовано 3 571 782 одужання та 98 843 смерті.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміядіти
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