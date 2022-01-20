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Снова резкий скачок: почти 18,5 тысяч больных Covid за сутки, 11% – дети

Четверг, 20 января 2022, 07:28
Снова резкий скачок: почти 18,5 тысяч больных Covid за сутки, 11% – дети
Динамика заболеваемости и смертности. дашборд УП

За сутки 19 января в Украине было выявлено 18 479 случаев коронавирусной болезни и 131 летальный случай Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Госпитализировали в эту среду 2 151 человека, выздоровели 4 446 человек.

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Среди новых больных – 2 044 ребенка (это 11% от общего количества) и 492 медработника.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Ивано-Франковской области (2777 случаев за сутки), а также во Львовской области (1440) и Киеве (1409), Тернопольской (1145) и Сумской (1137) областях.

Смертельных случаев больше всего зарегистрировали в Харьковской области (16), в Днепропетровской области и в Киеве (по 12).

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 799 382 раза. Зафиксировано 3 571 782 выздоровления и 98 843 смерти.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиядети
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