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Прем'єр Латвії: спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу в Європі неприйнятні

Четвер, 20 січня 2022, 09:57
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що спроби Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі неприйнятні.

Про це Каріньш сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр зазначив, що Латвія та Польща одночасно переживають ті самі спільні проблеми: пандемію Covid-19, гібридні атаки на зовнішні європейські кордони з боку Білорусі, концентрацію російських збройних сил біля кордону України та різке зростання цін на енергоносії. Прем'єр заявив, що найкращий спосіб подолати ці виклики – тісно співпрацювати з партнерами в ЄС та НАТО", – йдеться у заяві офісу прем'єра.

Прем'єр Латвії особливо наголосив на великому значенні єдності союзників і вказав на неприйнятність спроб Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Теми: ЛатвіяРосіяЄвропа
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