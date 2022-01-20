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Прем'єр Латвії: спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу в Європі неприйнятні

Четвер, 20 січня 2022, 08:57
Прем'єр Латвії: спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу в Європі неприйнятні
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що спроби Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі неприйнятні.

Про це Каріньш сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр зазначив, що Латвія та Польща одночасно переживають ті самі спільні проблеми: пандемію Covid-19, гібридні атаки на зовнішні європейські кордони з боку Білорусі, концентрацію російських збройних сил біля кордону України та різке зростання цін на енергоносії. Прем'єр заявив, що найкращий спосіб подолати ці виклики – тісно співпрацювати з партнерами в ЄС та НАТО", – йдеться у заяві офісу прем'єра.

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Прем'єр Латвії особливо наголосив на великому значенні єдності союзників і вказав на неприйнятність спроб Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

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Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Теми: ЛатвіяРосіяЄвропа
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