Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Латвии: попытки России вернуться к распределению сфер влияния в Европе неприемлемы

Четверг, 20 января 2022, 08:57
Премьер Латвии: попытки России вернуться к распределению сфер влияния в Европе неприемлемы
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото Getty Images

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что попытки России вернуться к разделу сфер влияния в Европе неприемлемы.

Об этом Кариньш сказал во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

"Премьер-министр отметил, что Латвия и Польша одновременно переживают те же общие проблемы: пандемию COVID-19, гибридные атаки на внешние европейские границы со стороны Беларуси, концентрацию российских вооруженных сил у границы Украины и резкий рост цен на энергоносители. Он заявил, что лучший способ преодолеть эти вызовы – тесно сотрудничать с партнерами в ЕС и НАТО", – говорится в заявлении офиса премьера.

Реклама:

Премьер Латвии особо отметил большое значение единства союзников и указал на неприемлемость попыток России вернуться к разделу сфер влияния в Европе.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

Напомним, Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

ВИДЕО ДНЯ

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

Темы: ЛатвияРосcияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: