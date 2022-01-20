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Рятувальники попереджають про погіршення погоди і лавини в Карпатах

Четвер, 20 січня 2022, 09:47

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні – сильний вітер і хуртовини.  

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий)".

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Деталі: Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, 20 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека  (3 рівень).

Українська правда
Теми: ДСНСпогодаКарпати
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