Рятувальники попереджають про погіршення погоди і лавини в Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні – сильний вітер і хуртовини.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий)".

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Деталі: Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, 20 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).