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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды и лавинах в Карпатах

Четверг, 20 января 2022, 09:47

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре и метели.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "20 января утром и днем ​​в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и ​​Закарпатье значительный снег, метели (I уровень опасности, желтый)".

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Детали: Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогодаКарпаты
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