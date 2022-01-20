Спасатели предупреждают об ухудшении погоды и лавинах в Карпатах
Четверг, 20 января 2022, 10:47
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре и метели.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и Закарпатье значительный снег, метели (I уровень опасности, желтый)".
Детали: Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Украинская правда