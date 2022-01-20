Польські ЗМІ вважають, що Київ блокує залізничний транзит через конфлікт щодо "автодозволів"

Польські ЗМІ пов’язують блокування "Укрзалізницею" транзиту до Польщі залізничним транспортом з конфліктом Варшави та Києва довкола дозволів на автоперевезення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі видання Dziennik Gazeta Prawna.

"Київ блокує залізничний транзит з Азії до Польщі, оскільки ми не хочемо пропускати більше українських вантажівок. Уряд не поспішає вирішувати конфлікт, який може бути переданий до арбітражу", - повідомляє видання.

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"Наші сусіди не приховують, що справжньою причиною блокади є опір Польщі, яка не хоче збільшувати кількість дозволів на в’їзд вантажівок з України через наш кордон до Європейського Союзу", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, загострення польсько-українського конфлікту навколо перевезення вантажів впливає на залізничних операторів та гальмує торгівлю з Азією.

Польська залізнична компанія PKP скаржиться на те, що в четвер їхній український колега "Укрзалізниця" хоче повністю припинити експорт з України до Польщі у своїх вагонах. Таке оголошення увійшло до переліку транспортних обмежень, оголошених "Укрзалізницею". Водночас уряд Києва не відкидає звернення до арбітражу щодо обмежень, введених Польщею на вантажні перевезення.

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При цьому ситуація на залізниці має погіршитися, оскільки 20 січня набувають чинності додаткові обмеження "Укрзалізниці", які полягають у забороні ввезення вантажів у вагонах "Укрзалізниці" до Польщі.

Як повідомлялося, PKP очікує негайного скасування "Укрзалізницею" транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом.

PKP нагадує, що з 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.

Нагадаємо, між Україною і Польщею триває інший транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Зокрема, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

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