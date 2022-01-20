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Польські ЗМІ вважають, що Київ блокує залізничний транзит через конфлікт щодо "автодозволів"

Четвер, 20 січня 2022, 11:19
ілюстративне фото з сайту railway.supply

Польські ЗМІ пов’язують блокування "Укрзалізницею"  транзиту до Польщі залізничним транспортом з конфліктом Варшави та Києва довкола дозволів на автоперевезення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі видання Dziennik Gazeta Prawna.

"Київ блокує залізничний транзит з Азії до Польщі, оскільки ми не хочемо пропускати більше українських вантажівок. Уряд не поспішає вирішувати конфлікт, який може бути переданий до арбітражу", - повідомляє видання.

"Наші сусіди не приховують, що справжньою причиною блокади є опір Польщі, яка не хоче збільшувати кількість дозволів на в’їзд вантажівок з України через наш кордон до Європейського Союзу", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, загострення польсько-українського конфлікту навколо перевезення вантажів впливає на залізничних операторів та гальмує торгівлю з Азією.

Польська залізнична компанія PKP скаржиться на те, що в четвер їхній український колега "Укрзалізниця" хоче повністю припинити експорт з України до Польщі у своїх вагонах. Таке оголошення увійшло до переліку транспортних обмежень, оголошених "Укрзалізницею". Водночас уряд Києва не відкидає звернення до арбітражу щодо обмежень, введених Польщею на вантажні перевезення.

При цьому ситуація на залізниці має погіршитися, оскільки 20 січня набувають чинності додаткові обмеження "Укрзалізниці", які полягають у забороні ввезення вантажів у вагонах "Укрзалізниці" до Польщі.

Як повідомлялося, PKP очікує негайного скасування "Укрзалізницею" транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом.

PKP нагадує, що з 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.

Нагадаємо, між Україною і Польщею триває інший транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Зокрема, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

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Теми: Польща
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