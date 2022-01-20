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Польские СМИ считают, что Киев блокирует ж/д транзит из-за конфликта с "авторазрешениями"

Четверг, 20 января 2022, 10:19
Польские СМИ считают, что Киев блокирует ж/д транзит из-за конфликта с авторазрешениями
иллюстративное фото с сайта railway.supply

Польские СМИ связывают блокировку "Укрзализныцей" транзита в Польшу железнодорожным транспортом с конфликтом Варшавы и Киева вокруг разрешений на автоперевозки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в издании Dziennik Gazeta Prawna.

"Киев блокирует железнодорожный транзит из Азии в Польшу, поскольку мы не хотим пропускать больше украинских грузовиков. Правительство не спешит разрешать конфликт, который может быть передан в арбитраж", - сообщает издание.

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"Наши соседи не скрывают, что настоящая причина блокады - сопротивление Польши, которая не хочет увеличивать количество разрешений на въезд грузовиков из Украины через нашу границу в Европейский Союз", - говорится в материале.

Как отмечается, обострение польско-украинского конфликта вокруг грузоперевозок влияет на железнодорожных операторов и тормозит торговлю с Азией.

Польская железнодорожная компания PKP жалуется на то, что в четверг "Укрзализныця" хочет полностью прекратить экспорт из Украины в Польшу в своих вагонах. Такое объявление вошло в список транспортных ограничений, объявленных "Укрзализныцей". В то же время правительство Киева не исключает обращения в арбитраж об ограничениях, введенных Польшей на грузовые перевозки.

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При этом ситуация на железной дороге должна ухудшиться, поскольку 20 января вступают в силу дополнительные ограничения "Укрзализныци", заключающиеся в запрещении ввоза грузов в вагонах "Укрзализныци" в Польшу.

Как сообщалось, польская железная дорога PKP ожидает немедленной отмены "Укрзализныцей" транспортных ограничений на транзит в Польшу железнодорожным транспортом.

PKP напоминает, что с 30 ноября 2021 года УЗ ввела запрет на прием к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину.

Напомним, между Украиной и Польшей идет другой транспортный конфликт, который касается ограничений транспортировки товаров украинскими перевозчиками в ЕС.

В частности, Украина решила подать запрос на консультации с Европейским Союзом в связи с введенными Польшей ограничениями.

О конфликте с Польшей по вопросу разрешений на автоперевозки можно почитать в статьях "Транспортный "конфликт" из ЕС: как Украине решить вопросы квот на автоперевозки" и "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

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Темы: Польша
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