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Глава МОЗ Британії: COVID-19 може бути з нами назавжди, треба навчитися з цим жити

Четвер, 20 січня 2022, 10:56

Велика Британія повинна навчитися жити з COVID-19, оскільки він може залишитися назавжди.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"COVID не зникає. Він буде з нами багато-багато років, можливо, назавжди, і ми повинні навчитися з цим жити... Я думаю, що ми ведемо Європу на шляху переходу від пандемії до ендемії, і ми лідируємо в тому, щоб показати світу, як можна жити з COVID", - сказав Джавід.

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Міністр додав, що "можливо" знадобиться щорічна вакцинація від коронавірусу на наступний день після того, як уряд оголосив про припинення роботи з дому і скасування багатьох обмежень.

Відповідаючи на запитання, чи хоче він порівняти вірус із грипом, він відповів: "Так, тому що це був приклад того, як нам потрібно навчитися жити з COVID".

 "На жаль, люди також помирають від грипу. У важкий рік грипу ви можете втратити близько 20 000 життів, але ми не закриваємо всю нашу країну і не вводимо багато обмежень, щоб боротися з цим. Ми повинні продовжувати своє життя з розумними, відповідними та пропорційними заходами", - додав міністр.

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Нагадаємо, в Англії з 27 січня скасують карантинні заходи, передбачені так званим "планом Б" на випадок хвилі епідемії коронавірусу.

Це означає припинення вимоги використання ковід-сертифікатів як перепусток - заклади можуть вимагати або не вимагати їх на власний розсуд; скасування вимоги маски у публічних просторах і транспорті; скасування вимоги дистанційної роботи для всіх, хто може працювати з дому; пом’якшення правил відвідання родичів у будинках для літніх людей. 

Все ще залишиться зобов’язуюче правило залишатись у самоізоляції у разі отримання позитивного тесту на коронавірус. 

Теми: Велика Британіяепідемія
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