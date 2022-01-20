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Глава Минздрава Британии: COVID может быть с нами навсегда, нужно научиться с этим жить

Четверг, 20 января 2022, 11:56

Великобритания должна научиться жить с COVID-19, потому что он может остаться навсегда.

Об этом заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"COVID не исчезает. Он будет с нами много лет, возможно, навсегда, и мы должны научиться с этим жить... Я думаю, что мы ведем Европу на пути перехода от пандемии к эндемии, и мы лидируем в том, чтобы показать миру, как можно жить с COVID", – сказал Джавид.

Министр добавил, что, возможно, потребуется ежегодная вакцинация от коронавируса, на следующий день после того, как правительство объявило о прекращении работы из дома и отмене многих ограничений.

На вопрос, хочет ли он сравнить вирус с гриппом, он ответил: "Да, потому что это был пример того, как нам нужно научиться жить с COVID".

"К сожалению, люди также умирают от гриппа. В тяжелый год гриппа вы можете потерять около 20 000 жизней, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим много ограничений, чтобы бороться с этим. Мы должны продлевать свою жизнь с разумными и пропорциональными мерами", - добавил министр.

Напомним, в Англии с 27 января отменят карантинные меры, предусмотренные так называемым "планом Б" на случай волны эпидемии коронавируса.

Это означает прекращение требования использования ковид-сертификатов в качестве пропусков - заведения могут требовать или не требовать их по собственному усмотрению; отмена требования маски в публичных просторах и транспорте; отмена требования дистанционной работы для всех, кто может работать из дома; смягчение правил посещения родственников в домах престарелых.

Все еще останется обязывающее правило оставаться в самоизоляции в случае получения положительного теста на коронавирус.

Темы: Британияэпидемия


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