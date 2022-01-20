Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Минздрава Британии: COVID может быть с нами навсегда, нужно научиться с этим жить

Четверг, 20 января 2022, 10:56

Великобритания должна научиться жить с COVID-19, потому что он может остаться навсегда.

Об этом заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"COVID не исчезает. Он будет с нами много лет, возможно, навсегда, и мы должны научиться с этим жить... Я думаю, что мы ведем Европу на пути перехода от пандемии к эндемии, и мы лидируем в том, чтобы показать миру, как можно жить с COVID", – сказал Джавид.

Реклама:

Министр добавил, что, возможно, потребуется ежегодная вакцинация от коронавируса, на следующий день после того, как правительство объявило о прекращении работы из дома и отмене многих ограничений.

На вопрос, хочет ли он сравнить вирус с гриппом, он ответил: "Да, потому что это был пример того, как нам нужно научиться жить с COVID".

"К сожалению, люди также умирают от гриппа. В тяжелый год гриппа вы можете потерять около 20 000 жизней, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим много ограничений, чтобы бороться с этим. Мы должны продлевать свою жизнь с разумными и пропорциональными мерами", - добавил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в Англии с 27 января отменят карантинные меры, предусмотренные так называемым "планом Б" на случай волны эпидемии коронавируса.

Это означает прекращение требования использования ковид-сертификатов в качестве пропусков - заведения могут требовать или не требовать их по собственному усмотрению; отмена требования маски в публичных просторах и транспорте; отмена требования дистанционной работы для всех, кто может работать из дома; смягчение правил посещения родственников в домах престарелых.

Все еще останется обязывающее правило оставаться в самоизоляции в случае получения положительного теста на коронавирус.

Темы: Великобританияэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
Британская компания планирует производить в Украине запчасти для гаубиц
Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ – СМИ
УП встретила зятя Червоненко дома у российского олигарха
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: