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У Львові з будівлі суду вкрали гроші судді

Четвер, 20 січня 2022, 11:19
У Львові з будівлі суду вкрали гроші судді
фото: pixabay

У Львові крадій пробрався у Західний апеляційний господарський суд і викрав із сейфу гроші судді.

Джерело: "Високий замок", пресслужба суду

Дослівно суд: "В ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою здійснено проникнення в службове приміщення Західного АГС та крадіжка особистого майна, яке відображено у декларації про майновий стан і доходи".

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Деталі: За даними ЗМІ, грабіжник заліз через вікно до приміщення суду на другому поверсі і вкрав гроші із сейфу.

Мова нібито йде про 120 тис. доларів.

Повідомляється, що злочинця зафіксували зовнішні відеокамери, проте приміщення суду не було обладнане сигналізацією.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.185 ч.3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Українська правда
Теми: Львівсудполіція
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