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У Львові з будівлі суду вкрали гроші судді

Четвер, 20 січня 2022, 12:19
фото: pixabay

У Львові крадій пробрався у Західний апеляційний господарський суд і викрав із сейфу гроші судді.

Джерело: "Високий замок", пресслужба суду

Дослівно суд: "В ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою здійснено проникнення в службове приміщення Західного АГС та крадіжка особистого майна, яке відображено у декларації про майновий стан і доходи".

Деталі: За даними ЗМІ, грабіжник заліз через вікно до приміщення суду на другому поверсі і вкрав гроші із сейфу.

Мова нібито йде про 120 тис. доларів.

Повідомляється, що злочинця зафіксували зовнішні відеокамери, проте приміщення суду не було обладнане сигналізацією.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.185 ч.3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Українська правда
Теми: Львівсудполіція
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