Во Львове из здания суда украли деньги судьи

Во Львове вор пробрался в Западный апелляционный хозяйственный суд и похитил из сейфа деньги судьи.

Источник: "Высокий замок", пресс-служба суда

Дословно суд: "В ночь на 18 января 2022 года неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АГС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах".

Реклама:

Детали: По данным СМИ, грабитель залез через окно в помещение суда на втором этаже и украл деньги из сейфа.

Речь якобы идет о 120 тыс. долларов.

Сообщается, что преступник был зафиксирован внешними видеокамерами, однако помещение суда не было оборудовано сигнализацией.

ВИДЕО ДНЯ

По этому факту открыто уголовное производство по ст.185 ч.3 ККУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет).