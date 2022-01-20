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Во Львове из здания суда украли деньги судьи

Четверг, 20 января 2022, 11:19
Во Львове из здания суда украли деньги судьи
фото: pixabay

Во Львове вор пробрался в Западный апелляционный хозяйственный суд и похитил из сейфа деньги судьи.

Источник: "Высокий замок", пресс-служба суда

Дословно суд: "В ночь на 18 января 2022 года неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АГС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах".

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Детали: По данным СМИ, грабитель залез через окно в помещение суда на втором этаже и украл деньги из сейфа.

Речь якобы идет о 120 тыс. долларов.

Сообщается, что преступник был зафиксирован внешними видеокамерами, однако помещение суда не было оборудовано сигнализацией.

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По этому факту открыто уголовное производство по ст.185 ч.3 ККУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет).

Украинская правда
Темы: Львовсудполиция
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