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В Україні буде прохолодно, місцями сніг та поривчастий вітер

Четвер, 20 січня 2022, 11:37
В Україні буде прохолодно, місцями сніг та поривчастий вітер
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Найближчої доби атмосферні фронти, що переміщаються із заходу Європи, принесуть на більшу частину території України невеликий сніг та посилення вітру.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 21 січня в Україні невеликий сніг, лише у південних областях вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.

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Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та східних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних та Закарпатській областях 4-9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах - сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 9-14° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в п'ятницю невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.

22 січня у західних, північних та місцями у центральних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Карпатах - невеликий сніг, температура вночі та вдень 9-14° морозу.

У столиці в суботу невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.

Теми: погода
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