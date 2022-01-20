В Україні буде прохолодно, місцями сніг та поривчастий вітер
Найближчої доби атмосферні фронти, що переміщаються із заходу Європи, принесуть на більшу частину території України невеликий сніг та посилення вітру.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: 21 січня в Україні невеликий сніг, лише у південних областях вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та східних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, у східних та Закарпатській областях 4-9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Карпатах - сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 9-14° морозу.
У Києві в п'ятницю невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.
22 січня у західних, північних та місцями у центральних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У Карпатах - невеликий сніг, температура вночі та вдень 9-14° морозу.
У столиці в суботу невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.