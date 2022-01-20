В Украине будет прохладно, местами снег и порывистый ветер

В ближайшие сутки атмосферные фронты, перемещающиеся с запада Европы, принесут на большую часть территории Украины небольшой снег и усиление ветра.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 21 января в Украине небольшой снег, только в южных областях днем без осадков. На дорогах гололедица.



Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза, в восточных и Закарпатской областях 4-9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Карпатах - снег, метель, температура ночью и днем 9-14° мороза.



В Киеве в пятницу небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 0-2° морозу.



22 января в западных, северных и местами в центральных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.



Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.



В Карпатах - небольшой снег, температура ночью и днем 9-14° мороза.



В столице в субботу небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 0-2° мороза.