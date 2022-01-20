Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине будет прохладно, местами снег и порывистый ветер

Четверг, 20 января 2022, 12:37
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

В ближайшие сутки атмосферные фронты, перемещающиеся с запада Европы, принесут на большую часть территории Украины небольшой снег и усиление ветра.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 21 января в Украине небольшой снег, только в южных областях днем без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных и Закарпатской областях 4-9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Карпатах - снег, метель, температура ночью и днем 9-14° мороза.

В Киеве в пятницу небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 0-2° морозу.

22 января в западных, северных и местами в центральных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Карпатах - небольшой снег, температура ночью и днем 9-14° мороза.

В столице в субботу небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 0-2° мороза.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
погода
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды и лавинах в Карпатах
Запад и север Украины притрусит снежком
Самолеты не могли сесть в "Жулянах", их отправляли во Львов
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
Все новости...