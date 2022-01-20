Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров – джерела

Четвер, 20 січня 2022, 12:30
Вугільну справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров – джерела
ФОТО З TELEGRAM ТАТАРОВА

"Вугільною" справою п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка опікується заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Джерело: матеріал Української правди "Сенк'ю, містер Блінкен". Як і чому Порошенко уник арешту"

Деталі: Одразу кілька співрозмовників у команді Зеленського розповіли УП, що кейсом Порошенка опікується заступник голови ОПУ Олег Татаров.  Наші джерела пов’язують його з колишнім соратником Януковича Андрієм Портновим.

Реклама:

В Офісі президента Татаров "курує" весь правоохоронний блок, в тому числі ДБР, але у цій історії саме йому довірено і непублічний "супровід" справи у Печерському суді.

Сліди Татарова простежувались, починаючи із самої підозри Порошенку. Її підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, у якої конфлікт із замом Єрмака, а Олексій Симоненко.

Це той самий заступник генпрокурора, який "відмазував" Татарова від справ НАБУ і був одним із найпомітніших гостей на його скандальному дні народження, йдеться в матеріалі.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ПорошенкоОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
Усі новини...
Реклама: