"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров – джерела

"Вугільною" справою п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка опікується заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Джерело: матеріал Української правди "Сенк'ю, містер Блінкен". Як і чому Порошенко уник арешту"

Деталі: Одразу кілька співрозмовників у команді Зеленського розповіли УП, що кейсом Порошенка опікується заступник голови ОПУ Олег Татаров. Наші джерела пов’язують його з колишнім соратником Януковича Андрієм Портновим.

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В Офісі президента Татаров "курує" весь правоохоронний блок, в тому числі ДБР, але у цій історії саме йому довірено і непублічний "супровід" справи у Печерському суді.

Сліди Татарова простежувались, починаючи із самої підозри Порошенку. Її підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, у якої конфлікт із замом Єрмака, а Олексій Симоненко.

Це той самий заступник генпрокурора, який "відмазував" Татарова від справ НАБУ і був одним із найпомітніших гостей на його скандальному дні народження, йдеться в матеріалі.