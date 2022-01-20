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"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров – джерела

Четвер, 20 січня 2022, 13:30
ФОТО З TELEGRAM ТАТАРОВА

"Вугільною" справою п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка опікується заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Джерело: матеріал Української правди "Сенк'ю, містер Блінкен". Як і чому Порошенко уник арешту"

Деталі: Одразу кілька співрозмовників у команді Зеленського розповіли УП, що кейсом Порошенка опікується заступник голови ОПУ Олег Татаров.  Наші джерела пов’язують його з колишнім соратником Януковича Андрієм Портновим.

В Офісі президента Татаров "курує" весь правоохоронний блок, в тому числі ДБР, але у цій історії саме йому довірено і непублічний "супровід" справи у Печерському суді.

Сліди Татарова простежувались, починаючи із самої підозри Порошенку. Її підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, у якої конфлікт із замом Єрмака, а Олексій Симоненко.

Це той самий заступник генпрокурора, який "відмазував" Татарова від справ НАБУ і був одним із найпомітніших гостей на його скандальному дні народження, йдеться в матеріалі.

Українська правда
Теми: ПорошенкоОфіс президента
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