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"Угольное" дело Порошенко курирует заместитель главы ОП Татаров – источники

Четверг, 20 января 2022, 12:30
Угольное дело Порошенко курирует заместитель главы ОП Татаров – источники
ФОТО ИЗ TELEGRAM ТАТАРОВА

"Угольное" дело пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко занимается заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Источник: материал Украинской правды "Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста"

Детали: Сразу несколько собеседников в команде Зеленского рассказали УП, что кейс Порошенко курирует заместитель председателя ОПУ Олег Татаров. Наши источники связывают его с бывшим соратником Януковича Андреем Портновым.

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В Офисе президента Татаров "курирует" весь правоохранительный блок, в том числе ГБР, но в этой истории именно ему вверено и непубличное "сопровождение" дела в Печерском суде.

Следы Татарова наблюдались, начиная с самого подозрения Порошенко. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, у которой конфликт с замом Ермака, а Алексей Симоненко.

Это тот самый замгенпрокурора, который "отмазывал" Татарова от дел НАБУ и был одним из самых заметных гостей на его скандальном дне рождения, идет речь в материале.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоОфис президента
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