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Зеленський прибув до Польщі для переговорів з Дудою

Четвер, 20 січня 2022, 13:39
Зеленський прибув до Польщі для переговорів з Дудою

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для переговорів з польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише "Європейська правда".

"Розпочався візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Попереду два інтенсивних дні переговорів та  консультацій з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польськими партнерами", - розповів посол у Twitter.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у місті Вісла.

Предметом консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

20 грудня в резиденції Синьогора відбувся саміт "Люблінського трикутника" за участю президентів України, Польщі та Литви.

Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.

Теми: ЗеленськийДудаПольщаУкраїна
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