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Зеленский прибыл в Польшу для переговоров с Дудой

Четверг, 20 января 2022, 14:39

Президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу для переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет "Европейская правда".

"Начался визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Впереди два интенсивных дня переговоров и консультаций с президентом Польши Анджеем Дудой и польскими партнерами", - рассказал посол в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 20-21 января проведут консультации в резиденции главы Польского государства в Висле.

Предметом консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.

20 декабря в резиденции Синегора состоялся саммит "Люблинского треугольника" с участием президентов Украины, Польши и Литвы.

В ходе встречи была подписана общая декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО, борьба с российской агрессией.

Темы: ЗеленскийДудаПольшаУкраина


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