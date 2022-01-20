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СБУ викрила 13 бойовиків, які воювали проти сил АТО

Четвер, 20 січня 2022, 14:43
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила членів так званого "Луганського округу донських козаків", які брали участь у бойових діях проти сил АТО.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "У ході комплексних дій встановлено особи 13 ватажків і активних учасників так званого "Луганського округу донських козаків", які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань".

Деталі: Повідомляється, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого.

Крім того, вони супроводжували так звані "гуманітарні" вантажі з РФ для бойовиків, патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону, охороняли незаконні блокпости в ОРДЛО.

Наразі ватажки незаконного козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

За даним фактом розслідують кримінальні провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.

Українська правда
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