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СБУ разоблачила 13 боевиков, воевавших против сил АТО

Четверг, 20 января 2022, 13:43
СБУ разоблачила 13 боевиков, воевавших против сил АТО
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила членов так называемого "Луганского округа донских казаков", участвовавших в боевых действиях против сил АТО.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "В ходе комплексных действий установлены личности 13 главарей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований".

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Детали: Сообщается, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, которую зарегистрировали до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.

Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольной украинским властям территории региона, охраняли незаконные блокпосты в ОРДЛО.

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В настоящее время главари незаконного казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.

По данному факту расследуют уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.

Украинская правда
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