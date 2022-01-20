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Естонія збільшить витрати на оборону через російську загрозу

Четвер, 20 січня 2022, 15:51

Прем’єр-міністр Естонії Кая Калас заявила, що Естонія збільшить свої витрати на оборону у зв’язку з безпековою ситуацією в Європі.

Про це вона розповіла під час виступу у парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з поточною ситуацією з безпекою в Європі, Естонія виділить додатково 380 мільйонів євро у найближчі роки, щоб посилити нашу обороноздатність. Додаткові кошти доповнять наш оборонний бюджет, який на 2021 рік становить 2,3% ВВП", - заявила Каллас, елементи її виступу опубліковані в офіційному Twitter-акаунті прем’єрки.

Ці кошти підвищать здатність сил оборони Естонії швидко реагувати на виклики, а значна частина додаткового фінансування піде на забезпечення необхідними ресурсами, включаючи закупівлю боєприпасів.

За словами Каллас, на тлі російської загрози слід домогтися, щоб НАТО зберігав чітку лінію щодо Росії та потрібно продовжувати підтримувати Україну.

"Нам необхідно прискореними темпами зміцнювати позиції оборони та стримування на східному фланзі НАТО. Ми повинні збільшити власний внесок у нашу оборону", - сказала Каллас.

Теми: ЕстоніяРосія
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