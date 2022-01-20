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Эстония увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы

Четверг, 20 января 2022, 14:51

Премьер-министр Эстонии Кайя Калас заявила, что Эстония увеличит свои расходы на оборону в связи с ситуацией в Европе.

Об этом она рассказала во время выступления в парламенте в среду, сообщает "Европейская правда".

"В связи с текущей ситуацией с безопасностью в Европе, Эстония выделит дополнительно 380 миллионов евро в ближайшие годы, чтобы усилить нашу обороноспособность. Дополнительные средства дополнят наш оборонный бюджет, который на 2021 год составляет 2,3% ВВП", – заявила Каллас, элементы ее выступления опубликованы в официальном Twitter-аккаунте премьера

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Эти средства повысят способность сил обороны Эстонии быстро реагировать на вызовы, а значительная часть дополнительного финансирования будет направлена ​​на обеспечение необходимыми ресурсами, включая закупку боеприпасов.

По словам Каллас, на фоне российской угрозы следует добиться, чтобы НАТО сохранял четкую линию по отношению к России и нужно продолжать поддерживать Украину.

Темы: ЭстонияРосcия
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